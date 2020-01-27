الأهلي يعود للتدريبات دون راحة استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني

قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استئناف تدريبات الفريق اليوم في الواحدة ظهرًا، بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، في المرحلة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





ويخوض الأهلي تدريباته دون راحة قبل السفر إلى السودان، الخميس المقبل، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها السبت المقبل.





وحقق الأهلي الفوز على النجم بهدف جونيور أجايي، الذي أحرزه في الدقيقة 32 من عمر المباراة.





وأنفرد الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، وبفارق نقطة عن فريقي النجم الساحلي والهلال.



