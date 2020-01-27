كله بالقانون.. الشقة والنفقة من حق المطلقة في هذه الحالة

يعد الطلاق من اكثر قضايا العصر ويقع الطلاق علي الزوجة في حال وقوع ضرر مادي او نفسي عليها من الزوج فمن حق الزوجة طلب الطلاق عن طريق محكمة الأسرة.





ولابد ان يكون لديها إثبات للضرر و غالبا ما يكون الإثبات بشهادة الشهود وبذلك تحتفظ بحقوقها الشرعية والمادية من حقوق المطلقة فى القانون المصرى الذي قدمها بلال جابر المحامي في الاحوال الشخصية وقضايا الاسرة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





مسكن الزوجة





مسكن الزوجية من حقوق المطلقه للضرر تحصل علي مسكن الزوجيه اذا كانت حاضنه ولديها اولاد في سن الحضانة ١٥ سنة وسيكون معها الخيار في اخذ نفس الشقه المقيمه فيها او ترفع دعوي وتطالب باجر مسكن بشرط ان تكون حاضنه .





قائمة المنقولات





تحافظ المطلقه للضرر علي جميع حقوقها وتحصل علي جميع المنقولات الخاصه بها اذا امتنع الزوج عن اعطائها منقولاتها سيعرض نفسه لعقوبه الحبس وذلك من حقوق المطلقة فى القانون المصرى.





نفقة المتعة





المتعة حق من حقوق المطلقة للضرر المحكمة تحكم للمطلقه للضرر بنفقه متعه لاتقل عن سنتين وذلك الحد الادني في القانون ونفقه المتعه ليس لها حد اقصي





نفقة العدة





حقوق المطلقة فى القانون المصرى، بخلاف نفقه المتعه للمطلقه للضرر لها نفقه عده حق المطلقة للضرر وتعادل فتره العده الخاصه بها وهي حوالي 3 شهور





مؤخر الصداق





المؤخر حق المطلقه للضرر تحصل علي مؤخر الصداق المكتوب في قسيمه الزواج





حضانه الاطفال





والاطفال بعد طلاق الضرر يستمرون في حضانه امهم لان الحضانه للام بقوه القانون حقوق المطلقة فى القانون المصرى ويظل الاطفال مع الام حتي نهايه سن الحضانه ولها أجر حضانة .





نفقة الاطفال





المطلقه للضرر نفقه شهريه الاطفالها لاتقل عن الحد الادني اللازم للمعيشه الاطفال وتستمر النفقه علي الزوجه حتي سن الحضانه.

مصاريف العلاج الخاصه بالاطفال





اذا احتاج الاطفال الي رعايه صحية نتيجة مرضهم فان القانون ألزم الاب بمصاريف علاجهم فالمطلقه من حقها ان ترفع دعوي تطالب الاب بكافه مصاريف علاج الاطفال.





مصاريف التعليم





لان التعليم حق اساسي الاطفال فان القانون يلزم الاب بمصاريف التعليم ومن حق الام المطلقه اللجوء الي القضاء لاجبار الاب علي دفع مصاريف تعليم الأطفال.





بدل كسوه شتاء او صيف للاطفال





الام المطلقه الحاضنة للاطفال فان الاطفال يحتاجون كل فتره ملابس سواء في فصل الصيف او الشتاء فان القانون يلزم الاب بملابس الاطفال واذا امتنع عن ذلك فان من حق المطلقه للضرر انها ترفع دعوي وتجبر الاب بدفع المبلغ المطلوب.



