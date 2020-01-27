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رياضة

مرجان يشيد بالالتزام الجماهيري والشرطة في تأمين مباراة الأهلي والنجم الساحلي

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بدور رجال الشرطة في خروج مواجهة النجم الساحلي إلي بر الأمان دون أي أزمة.

وحقق الفريق الأحمر الفوز علي النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مرجان في تصريحات خاصة، إن رجال الشرطة قاموا بدوري كبير لخروج المباراة إلي بر الأمان ولم تحدث أي مشكلة ولو  صغيرة.

وأضاف :"عندما يتحمل أطراف المنظومة المسئولية ويقوم كل فرد بدوره علي أكمل وجه تكون النتيجة بهذا الشكل".

واوضح :" شكرا لكل فرد ..الجهاز الفنى واللاعبين وللجمهور ولشركة تذكرتي والأفريقية".

وتابع أنه يدرك ما يقوم به رجال الشرطة في كل ملفات الدولة وخاصة الرياضة لذا يجب أن نشكرهم في يوم عيدهم.
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