مرجان يشيد بالالتزام الجماهيري والشرطة في تأمين مباراة الأهلي والنجم الساحلي

أشاد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بدور رجال الشرطة في خروج مواجهة النجم الساحلي إلي بر الأمان دون أي أزمة.





وحقق الفريق الأحمر الفوز علي النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.





وقال مرجان في تصريحات خاصة، إن رجال الشرطة قاموا بدوري كبير لخروج المباراة إلي بر الأمان ولم تحدث أي مشكلة ولو صغيرة.





وأضاف :"عندما يتحمل أطراف المنظومة المسئولية ويقوم كل فرد بدوره علي أكمل وجه تكون النتيجة بهذا الشكل".





واوضح :" شكرا لكل فرد ..الجهاز الفنى واللاعبين وللجمهور ولشركة تذكرتي والأفريقية".



