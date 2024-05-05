عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضياء السيد: ارتداء شارة قيادة الأهلي أمر عظيم وتكليل لتاريخ علي معلول

علي معلول
علي معلول

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن ارتداء التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارة قيادة الفريق، أمر تم انتظاره كثيرًا من جانب الجماهير.

وتابع ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ارتداء شارة قيادة الأهلي أمر عظيم، وعلي معلول نال هذا الشرف وهو تكريم كبير لمسيرته مع الفريق".

وأضاف ضياء السيد: "أعتقد أن هناك مراعاة داخل النادي الأهلي لمشوار علي معلول داخل الفريق، وأتوقع أن يستمر اللاعب ويتم تحديد عقده لفترة جديدة".

وأشار مدرب منتخب مصر السابق، إلى أن الأهلي قدم مباراة مميزة أمام الجونة، وجميع اللاعبين في حالة جاهزية وأتمنى أن يكون هناك إصرار أمام الترجي التونسي، وتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا وهو المطلب الجماهيري.

واستطرد: "على كولر أن يستعين بجميع اللاعبين وعلى رأسهم أنتوني موديست مهاجم الفريق، حتى لو هناك قرار برحيله، لا بد أن يحافظ على لياقته بمشاركته بعض الوقت خاصةً أن ظروف المباريات قد تجبره على الدفع به في أي مباراة".

وزاد ضياء السيد: "عودة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من الإصابة دفعة قوية بالتأكيد مع تألق مصطفى شوبير، ومارس نهائي دوري أبطال إفريقيا يعود إلى المدير الفني، وهو يعلم قدرات اللاعبين والأجهز لخوض اللقاء، وأثق في كولر على اختيار الأنسب".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير في أسعار السكر والأرز بعد استيراد 500 ألف طن.. اعرف بكام

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

مصدر نهر النيل.. خبير: بحيرة فيكتوريا تحقق أعلى منسوب لها في التاريخ

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

زوجة نجم الزمالك تمزج بين البساطة والجمال في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

هينزل عن 40 جنيهًا؟ خبير اقتصادي يعلن مفاجأة عن الدولار | فيديو

قرار جديد من التعليم بشأن " زي طلاب المدارس " على مستوى الجمهورية

ترشيحاتنا

ضياء السيد: ارتداء شارة قيادة الأهلي أمر عظيم وتكليل لتاريخ علي معلول

رئيس الزمالك السابق: فتيات أحمد مرتضى فعلوا المستحيل ليسعدوا جماهير الزمالك

ثبات سعر أرخص سيارة هاتشباك من ميتسوبيشي .. اعرف بكام

البشائر العشر لمن حافظ على صلاة الفجر

سامسونج تتصدر.. هذه الهواتف الأكثر مبيعا في العالم

حكم الدعاء وقراءة الفاتحة بعد الطعام.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الترمس؟

قبل شم النسيم.. فوائد وأضرار الرنجة

فستان حورية البحر.. نجوى كرم تثير الجدل بأحدث إطلالة| شاهد

فوائد خارقة لتناول الحلبة.. تعرف عليها

فيديو

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

الأهلي الأفضل والخطيب صديقي.. تصريحات مثيرة لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ