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تعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية .. تعرف على موعد الإعلان عنها في بورسعيد

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:14 ص
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
كشف الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الاثنين، عن موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والمحدد له نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار باهي في تصريحات خاصة،إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح، ورصد الدرجات والمراجعة وكافة أعمال الكنترول خلال الأسبوع المقبل، وذلك تمهيدا لإعلانها عقب اعتمادها من المحافظ اللواء عادل الغضبان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، متابعته لانتظام سير الأعمال بكنترول الشهادة الإعدادية ولقائه برئيس ووكيل وأعضاء الكنترول، وتناقشه معهم حول أعمال الكنترول وما يستجد من أعمال.

واشاد باهي بتفاني العاملين بالكنترول وإخلاصهم في مهمتهم الوطنية متمنيا لهم التوفيق.

وشدد باهي علي متابعته لأعمال رصد الدرجات داخل لجنة النظام والمراقبة، وانتظام العمل داخل الكنترول، ومراعاة الدقة أثناء التصحيح، ورصد الدرجات والمراجعة النهائية وتجنب الأخطاء، ومنح كل طالب حقه.
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