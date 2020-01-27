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رياضة

محمد ممدوح هاشم يقبل قدم والدته بعد الفوز بأمم إفريقيا لليد.. شاهد

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:16 ص
والدة محمد ممدوح
والدة محمد ممدوح هاشم
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إسماعيل محمود
توج منتخب مصر لكرة اليد، أمس الأحد ، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد فوزه على نظيره المنتخب التونسي بنتيجة 27-23 ، في البطولة التي أقيمت بتونس.

وظهرت والدة اللاعب محمد ممدوح هاشم في الملعب، وهي تشجع نجلها بحماس شديد، ليذهب لها هاشم بعد المباراة، ويقبل قدميها، في مشهد رائع التقطته عدسات المصورين.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو 2020، بصفته بطلًا لإفريقيا ، ليتأهل برفقة منتخب كرة القدم للمنافسات الأولمبية.

وتعد تلك المرة هي السابعة التي يتوج بها الفراعنة بالبطولة الإفريقية، ليصبح ثاني أكثر المنتخبات المتوجين البطولة رفقة المنتخب الجزائري، وخلف المنتخب التونسي صاحب الـ 10 بطولات.
محمد ممدوح هاشم يقبل قدم والدته بعد الفوز بأمم إفريقيا لليد.. شاهد
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