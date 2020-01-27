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تعليم

جامعة الإسكندرية تستحدث برنامج الهندسة المدنية والبيئية لأول مرة بالجامعات المصرية

الإثنين 27/يناير/2020 - 11:44 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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قســــم التعليم
أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية ،أنه تم استحداث برنامج جديد تحت مسمى" برنامج الهندسة المدنية والبيئية" بكلية الهندســة civil and eniviroment engineering .

وقال رئيس جامعة الاسكندرية،خلال مجلس جامعة الإسكندرية ،إنه تم استحداث البرنامج كأحد أنشطة مشروع إنشاء مركز التميز لعلوم المياه بجامعة الإسكندرية بغية بناء القدرات التعليمية في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا في مجال هندسة وعلوم المياه.

وأشار رئيس جامعة الاسكندرية،إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم نخبة من رؤساء الأقسام بجامعة الإسكندرية، والأجهزة التنفيذية المعنية، ورجال الصناعة لوضع لائحة البرنامج الجديد.

فيما أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا البرنامج يعد برنامجًا متفردًا على مستوى جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية، فضلًا عن أنه سيعطى الفرصة للطلاب للحصول على منح وفرص للدراسة بالخارج، وهو ما سيعطي الفرصة لتطوير وإثراء هذا المجال الجديد .
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