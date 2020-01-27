جامعة الإسكندرية تستحدث برنامج الهندسة المدنية والبيئية لأول مرة بالجامعات المصرية

أكد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية ،أنه تم استحداث برنامج جديد تحت مسمى" برنامج الهندسة المدنية والبيئية" بكلية الهندســة civil and eniviroment engineering .





وقال رئيس جامعة الاسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية ،إنه تم استحداث البرنامج كأحد أنشطة مشروع إنشاء مركز التميز لعلوم المياه بجامعة الإسكندرية بغية بناء القدرات التعليمية في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا في مجال هندسة وعلوم المياه.





وأشار رئيس جامعة الاسكندرية ،إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم نخبة من رؤساء الأقسام بجامعة الإسكندرية، والأجهزة التنفيذية المعنية، ورجال الصناعة لوضع لائحة البرنامج الجديد.



