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تعليم

جامعة الإسكندرية تعلن عقد الملتقى الثالث لمحو الأمية نهاية يناير الجاري

الخميس 23/يناير/2020 - 11:51 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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قســــم التعليم
أعلن الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، عن تحديد يوم 30 يناير الجاري، موعدا لعقد الملتقى الثالث لمحو الأمية، والذي يستهدف تدريب 3500 طالب بكليات التربية الخمس بالجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور علاء رمضان، اليوم الخميس، بالمقر الإداري للجامعة بمنطقة الشاطبي.

ودعا نائب رئيس جامعة الإسكندرية، جميع الكليات بالمشاركة في مشروع محو الأمية للكبار، وتدشين حملة للقضاء على الأمية داخل الكليات ،ضمن خطة الجامعة في هذا الشأن، من خلال دمج طلاب كليات التربية بالجامعة في مشروع مصر القومي للقضاء على الأمية من يناير حتى أبريل 2020.

وأحيط المجلس علما ببدء تطبيق قرار مجلس الجامعة، بطرح مقرر خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الحالي، وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم والطلاب على طلاب الفرقة الأولى، والثانية، والثالثة، بكليات (التربية -والتربية الرياضية بنين-وتربية رياضية بنات-والتربية النوعية -والتربية للطفولة المبكرة)، والخاص بالمشاركة فى المشروع القومي لمحو الأمية.
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