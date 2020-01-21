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تعليم

جامعة الإسكندرية: انخفاض ملحوظ فى حالات الغش مقارنة بالأعوام السابقة

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 11:49 ص
جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول اتسمت بانخفاض ملحوظ فى حالات الغش على مستوى كليات الجامعة، والتي تراجعت بصورة ملحوظة عن الأعوام السابقة، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الجامعة من التصدى لأي محاولات للغش أو الإخلال بنظام اللجان.


وقال الدكتور هشام جابر، خلال جلسة انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب اليوم، إن الجامعة لم تسمح للطلاب باصطحاب الهاتف المحمول، وقامت بتوفير كاميرات مراقبة فى معظم لجان الامتحانات. 

وشدد على وكلاء الكليات بضرورة متابعة أعمال الكنترولات، والتشديد على سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج، فى موعد أقصاه منتصف شهر فبراير القادم، وإعلان جداول محاضرات الفصل الدراسي الثاني قبل بدء الدراسة.

وأحيط المجلس علما بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تفعيل منظومة التبادل الطلابى بين كليات الجامعات المصرية من خلال إقامة أسبوع التبادل الطلابى، لما له من أثر بالغ فى تقارب الثقافات المختلفة للأقاليم على مستوى الجمهورية، والتحفيز على أن تبدأ التجربة بطلاب القطاع الطبي.
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