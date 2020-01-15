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تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية: إنشاء مجلس طبى لتوحيد جهود المستشفيات المختلفة بالمحافظة.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة أنشأت المجلس الطبي بهدف ربط جميع القطاعات الصحية التى تقدم الخدمة الطبية للمواطن.

وأكد الدكتور عصام الكردي أهمية تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطن السكندرى من خلال تضافر جهود جميع المستشفيات بالإسكندرية سواء المستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الخاصة.

وعن البروتوكول الموقع مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أوضح الدكتور عصام الكردي أن التعاون بين الجانبين سيتضمن قيام الجامعة بتقديم حقائب تدريبية لمنتسبى وزارة الصحة من الأطباء وهيئة التمريض والقيادات والإداريين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة فى البرامج التى يتم الاتفاق عليها، وذلك وفقًا للاحتياجات التدريبية.


من جانبه، أعلن الدكتور علاء عثمان أن محافظة الإسكندرية مستعدة لتطبيق منظومة التأمين الصحى بعد اتخاذ إجراءات تطوير القطاع الصحى بالمحافظة ووضع خريطة طبية تتضمن تطوير جميع المنشآت الطبية وتدريب القوى البشرية.

حضر توقيع الاتفاقية الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رانيا الشرقاوى، مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للمسئولية المجتمعية وتنمية البيئة، والدكتور عبد العزيز عمارة، المدير التنفيذى لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.
رئيس جامعة الإسكندرية: إنشاء مجلس طبى لتوحيد جهود المستشفيات المختلفة بالمحافظة.. صور
رئيس جامعة الإسكندرية: إنشاء مجلس طبى لتوحيد جهود المستشفيات المختلفة بالمحافظة.. صور
رئيس جامعة الإسكندرية: إنشاء مجلس طبى لتوحيد جهود المستشفيات المختلفة بالمحافظة.. صور
رئيس جامعة الإسكندرية: إنشاء مجلس طبى لتوحيد جهود المستشفيات المختلفة بالمحافظة.. صور
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