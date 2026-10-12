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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الأطباء يدفعون ثمن اختلاف الشهادات.. تحرك برلماني عاجل لتوحيد مسميات مؤهلات الدراسات العليا لطب الأسنان

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب
راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب
أميرة خلف

تقدمت النائبة الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن شكاوى حملة الماجستير والدكتوراه في تخصص «طب الفم وأمراض اللثة وطرق التشخيص والأشعة»، بسبب تعثر تصنيف مؤهلاتهم للعمل أو استكمال الدراسة خارج مصر، نتيجة اختلاف المسمى المركب لشهاداتهم عن المسميات التخصصية المنفصلة.

وأكدت “ مختار” ، في طلب الإحاطة، أن خريجي اللوائح السابقة يواجهون عقبات بسبب اختلاف مسميات مؤهلاتهم، ما يستدعي تدخل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لمعالجة أوضاعهم، والحفاظ على حقوقهم وقيمة المؤهلات العلمية الصادرة عن الجامعات المصرية.

وضع آلية موحدة على مستوى الجامعات المصرية

وطالبت عضو تعليم النواب بوضع آلية موحدة على مستوى الجامعات المصرية لتسوية أوضاع المتضررين، وتحديد مسميات مؤهلاتهم وفقًا لتأهيلهم العلمي والإكلينيكي الفعلي، على غرار ما جرى في ملف مسميات مؤهلات الاستعاضة السنية، الذي سبق أن تقدمت بشأنه بطلب إحاطة، واستجاب المجلس الأعلى للجامعات بإقرار معالجة لتوحيد المسميات وإتاحة مسار لتسوية أوضاع الخريجين.

وشددت النائبة على ضرورة تحديد جدول زمني لتنفيذ إجراءات التسوية، وعدم تحميل المتضررين أعباءً غير مبررة، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته.

راوية مختار التعليم مجلس النواب التعليم العالي طب الأسنان الدراسات العليا

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