رئيس جامعة الإسكندرية يشارك فى افتتاح مشروع ترميم المعبد اليهودى

شارك الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة فى افتتاح مشروع ترميم المعبد اليهودي "إلياهو هانبى" الأثري فى الإسكندرية، بعد انتهاء أعمال الترميم .



وكانت عملية الترميم بدأت منتصف عام 2017 واستمرت عامين ونصف العام.



وتم الافتتاح بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، وعدد من السفراء والقناصل، وأعضاء مجلس النواب، ولفيف من الشخصيات العامة.



يذكر أن المعبد اليهودي تم بناؤه في خمسينيات القرن الـ19. ويعد المعبد "رمز للتعددية التاريخية لمصر، وتم تنفيذ أعمال ترميم المعبد على يد خبراء ترميم من الوزارة، وشملت الأعمال ترميم 25 شمعدانًا و15 نجفة والمذبح والمصلى والأسفار ولفائف التوراة، والزخارف والعناصر الخشبية والنحاسية ونظم الإضاءة والتأمين والإنذار، والتدعيم الإنشائى للمبنى والترميم المعمارى الدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط.