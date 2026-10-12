حيلة الأقفال الحديدية تقود مباحث جرجا لكشف سرقة 3 شقق لطبيب أسنان.. وضبط المتهم وإعادة المسروقات

لم تمر سرقة 3 شقق سكنية داخل عقار مملوك لطبيب أسنان بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج مرور الكرام، فبعدما اكتشف المالك اختفاء محتويات الشقق عقب عودته من غياب استمر نحو 3 أشهر، بدأت رحلة البحث عن مرتكب الواقعة، والتي انتهت بتحديد هوية المتهم وضبطه، واستعادة جميع المنقولات المستولى عليها.

3 شقق في قبضة السارق

كانت المفاجأة في انتظار طبيب الأسنان «أ. ع. م» فور عودته إلى العقار المملوك له، إذ اكتشف تعرض الشقق الثلاث للسرقة، واختفاء عدد كبير من محتوياتها، من بينها شاشات تلفزيونية وملابس وأجهزة مطبخ ومستلزمات منزلية ومنقولات أخرى.

وأمام تعدد المسروقات ووقوع الحادث داخل عقار واحد، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف تفاصيل الواقعة، وتحديد المسؤول عن دخول الشقق والاستيلاء على محتوياتها خلال فترة غياب مالكها.

كاميرات المراقبة تقود خيوط البحث

وكثفت مباحث قسم شرطة جرجا جهودها لفك لغز السرقة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية، والعميد طارق أبو سديرة، رئيس مباحث المديرية، بتكثيف التحريات وملاحقة مرتكبي الجرائم.

وتولى الرائد محمد صفوت، رئيس مباحث القسم، قيادة فريق البحث بمشاركة الرائد محمد القاضي والرائد عبد الرحيم السمان، حيث عمل الفريق على جمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، ومراجعة التحركات المرتبطة بالواقعة، حتى بدأت خيوط القضية تتكشف.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، ويدعى «أ. ص. م»، ويعمل خراطًا ويقيم بعقار مجاور لمكان السرقة، وكشفت المعلومات التي توصل إليها فريق البحث عن اشتباه تورطه في الواقعة، مستغلًا خبرته في التعامل مع الأقفال الحديدية وفتحها دون ترك آثار ظاهرة، وفقًا لما توصلت إليه التحريات.

وعقب تحديد مكانه، تمكنت قوة من رجال المباحث من ضبطه، كما توصلت جهود البحث إلى مكان إخفاء المسروقات، ونجحت في استردادها بالكامل، لتنتهي بذلك رحلة البحث عن محتويات الشقق الثلاث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على كافة ملابسات الحادث.