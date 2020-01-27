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تعليم

بدء امتحانات التعليم المدمج بجامعة المنيا

الإثنين 27/يناير/2020 - 12:49 م
امتحانات التعليم
امتحانات التعليم المدمج
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أيمن رياض

بدأت صباح اليوم امتحانات الدارسين ببرامج التعليم المدمج بجامعة المنيا، والتخلفات بالتعليم المفتوح بالنظام القديم،والذي يؤديها أكثر من 3 آلاف دارس ودارسة، في 4 برامج شملت؛ التجارة، والزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم. 



بالإضافة إلي الدارسين الملتحقين بالتعليم المدمج بجامعة المنيا بالشراكات مع الجامعات الأخرى، والدارسين بالفرق النهائية.


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وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، أن الجامعة اتخذت الاستعدادات اللازمة للحفاظ على سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة وسبل الراحة للدارسين لآداء امتحاناتهم داخل اللجان، مضيفًا أنه تم توجيه المراقبين والمشرفين على الامتحانات بضرورة الالتزام بالقواعد الامتحانية، ومتابعة مدى مطابقة الورقة الامتحانية لمعايير الجودة، وعدم السماح لأي دارس دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول، أو أية وسيلة تساعد على الغش أو حدوث مسبباته.



وقال الدكتور عواد فرغل، مدير مركز التعليم الالكتروني المدمج بالجامعة، أن إدارة المركز وضعت كافة إجراءاتها اللازمة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام التعليم الإلكتروني المدمج، وذلك بتوفير المناخ المناسب للدارسين لأداء امتحاناتهم، والحفاظ على تأمين الأجواء الملائمة للنهوض بالتعليم الالكتروني المدمج وتحقيق الهدف المرجو منه في تخريج دارسين يستطيعون المنافسة في سوق العمل.


وتابع دكتور عواد فرغل، أن مجلس جامعة المنيا وافق على إدارج  ثلاث برامج جديدة لبرامج التعليم المدمج، وتم رفعها للجان القطاع للموافقة على بدء الدراسة بها، وتشمل: برنامج إدارة المنشآت الفندقية والسياحية بكلية السياحة والفنادق، وبرنامجي تكنولوجيا التعليم؛ لاعداد معلمين متخصصين في الحاسب الآلي، وبرنامج الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية.

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