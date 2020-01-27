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تعليم

بسبب الإهمال.. إحالة العاملين بالمركز الاستكشافي للعلوم بمطروح للتحقيق

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:22 م
المركز الاستكشافي
المركز الاستكشافي للعلوم
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قســــم التعليم
قرر الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح،صباح اليوم الإثنين،إحالة العاملين بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا للتحقيق.

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح،أن هذا القرار يأتي لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها  الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح ،  بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا .

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح سير العمل وتفعيل الأنشطة التربوية لطلاب المدارس خلال إجازة منتصف العام الدراسي .
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