بسبب الإهمال.. إحالة العاملين بالمركز الاستكشافي للعلوم بمطروح للتحقيق

قرر الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح،صباح اليوم الإثنين،إحالة العاملين بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا للتحقيق.





وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح،أن هذا القرار يأتي لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية المنوطة بهم .





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح ، بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا .



