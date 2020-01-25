مدير تعليم مطروح يقود مسيرة طلابية لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم

قاد صباح اليوم السبت 25 يناير ٢٠٢٠ الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح مسيرة حاشدة لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم السنوي وبرفقته إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح والحسيني الوكيل مدير عام الشئون التنفيذية وجمال قنديل وكيل الإدارة التعليمية وسحر عيد مسئول التعليم الإبتدائي ولفيف من القيادات التعليمية وروضات أطفال المدارس الابتدائية وجمع كريم من مديري المدارس وهيئات التدريس



















