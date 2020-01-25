مدير تعليم مطروح يقود مسيرة طلابية لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم

قاد صباح اليوم السبت 25 يناير ٢٠٢٠ الدكتور سمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح مسيرة حاشدة لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم السنوي وبرفقته إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح والحسيني الوكيل مدير عام الشئون التنفيذية وجمال قنديل وكيل الإدارة التعليمية وسحر عيد مسئول التعليم الإبتدائي ولفيف من القيادات التعليمية وروضات أطفال المدارس الابتدائية وجمع كريم من مديري المدارس وهيئات التدريس
وقد جابت السيارات المزينة بأعلام الجمهورية شوارع مدينة مرسي مطروح في مظهر حضاري وطني جميل لاقي اعجاب المواطنين الذين عبروا عن حبهم لوطنهم بالتصفيق وتحية المشاركين في المسيرة الوطنية . ثم توجه الدكتور النيلي علي رأس وفد تعليم مطروح الي مديرية أمن مطروح لتقديم التهنئة للسيد اللواء عماد كدواني مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح ورجال الشرطة الأوفياء تقديرا لأسمي معاني الوفاء والتضحية والعطاء الزاخر والتي يقدمها هؤلاء الابطال الشجعان ليلا ونهارا لتبقي مصرنا الغالية واحة للأمن والأمان وموطن دائم للاستقرار والطمأنينة .