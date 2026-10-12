اليوم.. قطع مياه الشرب عن عرب العيايدة بالخانكة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع مياه الشرب عن قرية عرب العيايدة التابعة لمركز ومدينة الخانكة، اليوم الإثنين، لمدة 5 ساعات، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتنفيذ أعمال فنية على شبكة المياه.



وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتي لتنفيذ أعمال قطعية بخط مياه بقطر 350/350 مم، في إطار التعامل مع زيادة الضغوط وتحسين كفاءة شبكة المياه بالقرية، التابعة لفرع جنوب الخانكة.



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات وجميع الجهات الخدمية بالقرية المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال المقررة.



وأكدت الشركة أنه سيتم إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية فور الانتهاء من الأعمال الفنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة الخدمة إلى المواطنين والمنشآت المتأثرة في أقرب وقت ممكن.