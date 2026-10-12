ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في مخزن أخشاب بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن أخشاب بعزبة الزيتون بمدينة قليوب، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



كانت البداية عندما تلقي مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن أخشاب بمدينة قليوب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى الدفع بسيارات إطفاء، مدعومة بسيارات الإسعاف، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط موقع الحريق، لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين، بالتزامن مع أعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب وملابسات اندلاع الحريق، مع استعجال تحريات المباحث، وحصر الخسائر والتلفيات الناجمة عن الحريق.