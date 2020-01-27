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حوادث

أم تصرب نجلها حتى الموت بمصر القديمة

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:13 م
المتهمة
المتهمة
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محمد صبري
تجردت أم من كل مشاعر الامومة والانسانية وراحت تنهال بالضرب على طفلها الصغير حتى فقد الوعى لتكتشف بعدها بوفاة نتيجة الاعتداء عليه.

تم ضبطها وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باخطار النيابة التى تولت التحقيق .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من سروجي سيارات قرر باكتشافه وفاة نجله 4 سنوات ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بوفاة نجله جنائيا .


بسؤال والدة الطفل " ربة منزل " ومقيمة بذات العنوان وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي علي نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته لكثرة صراخه .

وبتاريخ اكتشفت وفاته ، تم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .

بسؤال المبلغ اقر بأنه على علم بان المتهمة دائمة التعدي على نجله ونفى علمه بتسببها في وفاة نجله ، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.
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