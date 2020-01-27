أم تصرب نجلها حتى الموت بمصر القديمة

تجردت أم من كل مشاعر الامومة والانسانية وراحت تنهال بالضرب على طفلها الصغير حتى فقد الوعى لتكتشف بعدها بوفاة نتيجة الاعتداء عليه.





تم ضبطها وامر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باخطار النيابة التى تولت التحقيق .





بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من سروجي سيارات قرر باكتشافه وفاة نجله 4 سنوات ، ولم يتهم أو يشتبه في احد بوفاة نجله جنائيا .





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بسؤال والدة الطفل " ربة منزل " ومقيمة بذات العنوان وتضييق الخناق عليها قررت بقيامها منذ يومين بالتعدي علي نجلها بالضرب باستخدام عصا خشبية وإحداث إصابته لكثرة صراخه .





وبتاريخ اكتشفت وفاته ، تم بإرشادها ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .



