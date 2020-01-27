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شيخ الأزهر يكشف سبب ثبوت الأحكام فى وجه قانون التطور.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:16 م
الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
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البهى عمرو

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن أحكام الدين الإسلامي تنقسم إلى ثوابت لا تتغير ولا تتجدد، وهى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة.

وأضاف الدكتور أحمد الطيب خلال كلمته بـ أعمال مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنون " مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي" ، أن سبب ثبوت الأحكام فى وجه قانون التطور، هو أنها قابلة للتطبيق فى كل زمان ومكان.

وأشار الدكتور أحمد الطيب إلى أن، المسلم يصلى فى عصر الفضاء كما كان المسلم يصلى فى عصر الصحراء والإبل دون فارق ، وكذلك الصائم و الحاج.


وكشف الدكتور أحمد الطيب، أن الأحكام القابلة للتجديد و التغيير وهى الخاصة بالحياة الانسانية، و الأحكام المدنية والجنائية والسياسية، والاقتصادية،  والسيرة الاجتماعية و البيع و الشراء و العلاقات الدولة، وأنظمة الحكم، والآداب العامة، عادات الناس فى الملبس و المسكن.

وأوضح الدكتور أحمد الطيب أن أحكام الشريعة فى الأحكام القابلة للتجديد تتسع لتطبيقات عدة و صيغ مختلفة،  وهدفها تحقيق مصالح فى الشرع والاحكام.

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