طالب بالأزهر: منهجنا يحمينا من استقطاب الجماعات الإرهابية..فيديو

استعرض الطالب محمد جمال، تطور مناهج الأزهر الشريف الدراسية أمام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المنهج الدراسى يهدف لتعلم الطلاب أدب الحوار وفهم المنهج واستيعابه وتفنيد فكرة الخلافة التى تنادى بها الآن بعض الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن منهج الأزهر الشريف الوسطى يثقف الطالب دينيًا وثقافيًا لكى يحميهم من الاستدراج من قبل بعض الجماعات الإرهابية التى تستقطب الشباب.





وانطلقت منذ قليل فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف للتجديد فى الفكر الإسلامى، بايات من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ "ماهر محمد عبدالنبي"، وانطلق اليوم أعمال مؤتمر الأزهر الشريف تحت عنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامى»، وذلك على مدى يومي الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.









ويهدف المؤتمر لصياغة إستراتيجية علمية شاملة تعالج مختلف الأبعاد والملفات المتعلقة بقضية تجديد الخطاب الديني بما يسهم في نهوض الأمة ورقيها ويحفظ لها هويتها ويستنهض قيمها وقواها الحضارية.









كما يهدف إلى صياغة خريطة ثقافية لتجديد الخطاب الدينى وترشيد الوعى الثقافى والوقوف إلى جوار كل المؤسسات التى تسهر على حماية الوطن للتصدى لعدوى الإرهاب الفكرى والجسدى ومقاومة تيارات الغلو والإفساد وفق منهج إسلامى يجعل من مقاصد الشريعة في حماية الدين والنفس والمال والعرض حماية للإنسان قبل أن تكون حماية للأديان، ويناقش قضايا التجديد في العلوم الإسلامية المختلفة وضوابط التجديد وآلياته وتفكيك أصول الفكر التكفيرى ومناهجه ودور المؤسسات الدينية في تنظيم وتطوير الخطاب الدعوى وأُسس ومتطلبات تكوين الداعية المعاصر، ورؤية الفكر الإسلامى للتعايش الإنسانى بين الأديان والمعتقدات والمذاهب.



