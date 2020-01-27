بعد فتح باب التقديم في المدرسة المصرية اليابانية بميت غمر ..اعرف الشروط الآن

يشترط أن يكون الطفل المتقدم للقبول مصرى الجنسية ، ويشترط أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة فى أول اكتوبر من من عام 2019 الأكبر سنًا فالأقل في الشريحة المخصصة لكل صف دراسى علي النحو التالي: المرحلة الاولى من رياض الاطفال KG1 من 4 سنوات لـ 5 سنوات إلا يوم واحد ، أما المرحلة الثانية من رياض الاطفال من 5 سنوات لـ 6 سنوات إلا يوم .

ولا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة تحت أي مسمى ، ويشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة المتقدم اليها وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الاقامة فى النطاق المطلوب، و تكون الاولوية في القبول للطلاب الاقرب في السكن للمدرسة المتقدم اليها في حالة المفاضلة بينهم على النحو التالى: الحى/ جهاز المدينة فى المحافظات الكبرى ، والمدينة التابع لها المدرسة فى حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة ، والمحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها.





ونظرًا لعدم مسئولية المدرسة عن تقديم خدمة توصيل الطلاب على مستوى المدارس المصرية اليابانية وسيقوم ولى الأمر التوقيع على إقرار بموافقته على أي تغيرات في جدول اليوم الدراسى بما يتناسب مع مستويات تنفيذ الأنشطة في أي وقت، وسوف يشمل هذه الإقرار ما يلى:

قبول ولى الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام ، وقبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسةفى هذا الشأن ، وسداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمنى المحدد لذلك وفى حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ضده ودون الحاجة لاننذاه أو اخطاره رسميا.





والنسبة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، تقبل طلبتهم بشكل مبدئي دون الإلتزام بقبول جميع الحالات إلا من خلال اجراء مقابلة شخصية لهم ، وفى حالة إكتشاف الحالات التى تحتاج لرعاية خاصة، يتم تحويل الملف للجنة متخصصة يتم تحديد تشكيلها ومكان انعقادها فى حينه لتقييم الحالة وطلب المستندات اللازمة وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية والقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن وفى حالة اكتشاف الأمر فى وقت لاحق وبعد قبول ملف الطفل وانتظامه بالمدرسة يتم إحالة الأمر لنفس اللجنة واتباع نفس الإجراءات وفى حالة عدم قبول الحالة يتم رد المصروفات وفق القواعد والشروط ويتم تحويل الملف لمدرسة تستوعب الحالة المعروضة.