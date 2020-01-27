ضعف الشبكات يثير مناقشات اتصالات النواب.. ومطالبات بتقويتها في الطرق الجديدة

فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، ملف ضعف شبكات المحمول الثلاث على مستوى الجمهورية، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بحضور المهندس أحمد فاروق، مدير إدارة الجودة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.





ووجه النواب، انتقادات حادة لضعف شبكات المحمول الثلاث بشتى أنحاء البلاد، حيث قال النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن دائرة طنطا بمحافظة الغربية، إن الخدمات لم تعد موجودة فى الوقت الذى يتكبد فيه المواطن أعباء مالية نظير تلقى خدمة جيدة لا يحصل عليها.









وأشار طعيمة، إلى معاناة طنطا من سوء خدمة شبكات المحمول الثلاث، لكن حتى القاهرة لم تسلم من الأداء الضعيف لهذه الشبكات، متابعًا: "مكتبى فى وسط البلد، ووالله العظيم بطلع البلكونة لكى أتمكن من إجراء مكالمة، وحتى فى هذا الوضع الشبكة بتقطع مرات عديدة".





من جانبه أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، سوء خدمات الشبكات الثلاث للمحمول، قائلا ً: "نعامل كأننا عالم ثالث، سواء فى المدن أو خارجها، وبنقعد نقول آلو بـ5 أو 6 مرات قبل أن تستطيع المتلقى سماع المتكلم، للأسف إحنا بندفع اشتراكات ولا نحصل على خدمة حقيقة فى مقابلها".





وشدد إسماعيل، على ضرورة إيفاد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإحصائية حول عدد المشتركين فى كل شبكة، والمحطات المتوفرة لتغطية كل منها، لافتًا إلى أهمية محاسبة المقصر فى هذا الأمر لاسيما مع سداد مقابل الخدمة التى يجب الحصول عليها، مع تعويضهم بشكل واضح نظير أى ضعف فى الشبكة.





وعدد عضو مجلس النواب، المناطق التى تشهد انقطاعا لخدمات المحمول فى منطقة بولاق الدكرور، لاسيما الدائرى فى 3 مناطق منه، بالإضافة إلى ناهيا والشوارع الداخلية، مضيفًا: "ربما هناك مقاومة من بعض الأهالى تخوفًا من أضرار محطات تقوية شبكات المحمول".





من جانبهم أكد مدير إدارة الجودة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المهندس أحمد فاروق، حرص الجهاز على القيام بدوره الرقابى على أداء شبكات المحمول المختلفة على مستوى الجمهورية وإصدار تقرير دورى بشأنها، لكن هناك مشاكل أيضا تواجه الشركات فى قيام الأهالى بتكسير محطات التقوية فى بعض المناطق.





وقال أحمد فاروق، إن الشركات تتكبد مبالغ طائلة مقابل شبكات تقوية المحمول التى يتم تركيبها على مستوى الجمهورية من أجل تحسين أداء الخدمة، لكن هناك مواطنين فى بعض الأحياء يقومون بتكسير هذه المحطات، بالتالى تواجه الشركات بعض المشاكل وتتكبد خسائر مالية.





وأضاف فاروق: "لا يعنى ذلك الدفاع إطلاقًا عن أداء الشبكات، بل ونقوم بدورنا فى الجهاز القومى للاتصالات من خلال قياس أدائها بشكل دورى ووضع التقرير متضمنا نتائج هذه القياسات على الموقع الإلكترونى لكى يتمكن المواطن من معرفة أداء الشبكة لديه".





فى المقابل أوصى النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، بتقوية شبكات المحمول على مستوى الجمهورية لاسيما الطريق الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن سلسلة المشروعات القومية، مثل الطريق الإقليمي، والطريق الحر، فيما أوصت اللجنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيارة المواقع التى تناولها النواب فى طلبات الإحاطة المتعلقة بهم على مستوى الجمهورية، للوقوف على جودة الشبكات، وذلك بالتنسيق معهم.