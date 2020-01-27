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وزير البترول: إيجيبس 2020 نافذة على العالم للحديث عن إنجازات مصر.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 05:25 م
وزير البترول في مؤتمر
وزير البترول في مؤتمر إيجيبس 2020
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هاني حسين
قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن مؤتمر إيجيبس 2020 في نسخته الرابعة يعبر عن نجاح كبير، وذلك يظهر في زيادة  عدد المشاركين والعارضين في المؤتمر.

وأضاف طارق الملا في تصريحات تليفزيونية لقناة " إكسترا نيوز": "أن  مؤتمر إيجيبس 2020  نافذة على العالم بأكمله للحديث عما تم إنجازه في مصر بقطاع البترول والخطط المستقبلية واستراتيجية وزارة البترول في المستقبل".

وأوضح طارق الملا أن المؤتمر سوف يشهد حضورا على مستوى عال، وذلك بمشاركة رؤساء شركات عالمية تستثمر في مصر أو ترغب في الاستثمار في مصر.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد  في مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض إيجيبس ٢٠٢٠، أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر ومعرض إيجيبس ٢٠٢٠، يعد دفعة قوية للقطاع ويعكس أهمية ملف البترول بالنسبة للدولة المصرية.

وأضاف أن النسخة الرابعة تشهد زيادة في نسبة المشاركة على جميع الأصعدة، سواء وزراء أو رؤساء شركات عالمية، أو شركات وزوار، مشيرا إلى التزام الوزارة بتخصيص يوم للمرأة وأيضا للسلامة بالقطاع، وهذا العام سيشهد تخصيص اجزاء للطلبة والشباب.

وأوضح وزير البترول، اننا لا نستطيع الآن ان نغفل الجزء المالي في قطاع البترول، حيث أن قطاع النفط من أكبر القطاعات التي تستحوذ على استثمارات وأموال.
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