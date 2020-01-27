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توك شو

لا مكان للكتب المزورة.. 600 ألف زائر لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى الآن.. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 08:08 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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هاني حسين
قال أحمد بهي الدين نائب رئيس معرض الكتاب ونائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه لا يستطيع أحد أن يراهن على وعي الشعب المصري.

وأضاف أحمد بهي الدين، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم بيع حوالي 3 آلاف نسخة من إصدار شخصية مصر وهذا يعكس حرص الشباب على شراء كتاب شخصية مصر وغيرها من الكتب المصرية الوطنية.

وتابع أحمد بهي الدين، "لدينا حوالي 600 ألف زائر حتى الآن للمعرض والمبيعات بالنسبة للقطاع الحكومي 3 أضعاف العام الماضي، والإصدارات تبدأ من جنيه وحتى 5 جنيهات ومنها سلاسل تنويرية وتثقيفية وتستطيع أن تصوب الفكر المغلوط"، مضيفا: "إصدار شخصية مصر يباع بـ 140 جنيها وتم طبعه بجودة عالية".

وأكمل أحمد بهي الدين "40 دولة مشاركة في المعرض هذا العام بزيادة 5 دول عن العام الماضي والمعرض يمتلك الريادة على مستوى المنطقة، وهو الأول في المنطقة العربية ويشارك فيه أكثر من 900 دار نشر والتنوع الثقافي هو شعار المعرض".

ولفت أحمد بهي الدين إلى أنه يمكن للقارئ أن يتوجه إلى شرطة المصنفات الفنية للتعامل مع أي عنوان أصفر لأن المعرض سياق ثقافي مفتوح للعناوين، وكل الإصدارات حاصلة على رقم إيداع، والمعرض يحمي الملكية الفكرية ولا يوجد به كتاب مزور.
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