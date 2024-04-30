مع الزيارة المفاجئة لـ"ماسك".. الصين تزيل القيود على Tesla

نجحت شركة Tesla في إزالة العقبات التنظيمية التي عطلتها لفترة طويلة عن طرح برنامجها للقيادة الذاتية في الصين.

ووسط هذه الأنباء الإيجابية، أغلق سعر سهم الشركة على ارتفاع بنسبة 15% مع تفاعل المستثمرين مع الأخبار المحيطة بزيارة الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك إلى الصين.

قالت شركة Tesla إن السلطات الصينية المحلية أزالت القيود المفروضة على سياراتها بعد اجتياز متطلبات أمن البيانات في البلاد.

وكان الرئيس التنفيذي للشركةإيلون ماسك وصل إلى العاصمة الصينية بكين أمس الأحد في زيارة قصيرة استمرت 24 ساعة، وسط توقعات بأن الزيارة كان مقرراً لها أن تشهد مناقشة طرح برنامج القيادة الذاتية الكاملة (إف.إس.دي) والحصول على إذن بنقل بيانات تتعلق بنظم القيادة إلى الخارج.

وكان ماسك قرر تأجيل زيارة مقررة للهند الأسبوع الماضي، وجاءت بالتزامن مع الانتخابات الوطنية. رئيس Tesla كان من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لكنه قرر تأجيل الزيارة لوقت آخر من العام الجاري.

وفي هذا السياق، قال مصدران منفصلان لرويترز ، إن Tesla توصلت إلى اتفاق مع شركة Baidu لاستخدام رخصة رسم الخرائط الخاصة بالشركة لجمع البيانات على الطرق العامة في الصين، في خطوة رئيسية لإدخال نظام (إف.إس.دي) إلى البلاد.

وطرحت Tesla الإصدار الأكثر تطوراً من برمجيات القيادة الذاتية الخاصة بها قبل أربع سنوات، لكن أمن البيانات والامتثال كانا من الأسباب الرئيسية وراء عدم قيام شركة صناعة السيارات الكهربائية بإتاحة نظام (إف.إس.دي) في الصين، ثاني أكبر سوق لها على مستوى العالم، على الرغم من طلب العملاء.

وقال اتحاد لصناعة السيارات في الصين سيارات Tesla من طرازات 3 وY كانت من بين النماذج التي اختبرها ووجد أنها متوافقة مع متطلبات أمن البيانات في الصين.