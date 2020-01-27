لا تضايق قلبك الجميل.. ندى بسيونى تتألق فى أحدث ظهور لها





وعلقت ندى بسيونى على الصورة قائلة: " لا تضايق قلبك الجميل يوما فكل شئ مكتوب حافظ علي نفسك وابتسم أينما كنت وكن بخير".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى :









قمر - والله عسل - ملكة





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.





العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

نشرت الفنانة ندى بسيونى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".