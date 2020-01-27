انتخابات المحامين.. 3 مرشحين ينافسون سامح عاشور على منصب نقيب المحامين.. جبهة الإصلاح تدفع بـ رجائى عطية.. ومرتضى منصور الأبرز

3 مرشحين ينافسون سامح عاشور على منصب نقيب المحامين

مرتضى منصور: برنامجى هو الحفاظ على كرامة المحامين

جبهة الإصلاح: تم الاتفاق بالإجماع على ترشيح رجائي عطية نقيبا للمحامين

إلياس: سأقوم بالإعلان عن تفاصيل برنامجى خلال الأيام المقبلة





قرر مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين على منصب النقيب، وأعضاء المجلس اعتبارا من ٣٠ يناير الجارى حتى ٢ فبراير 2020، على أن تجرى الانتخابات يوم الأحد الموافق يوم 15 من شهر مارس المقبل .





وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن انتخابات النقابة العامة المقرر إجراؤها يوم 15 من شهر مارس القادم، ستجرى تحت إشراف قضائي للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية، وذلك بعد أن قرر مجلس النقابة ، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة اعتبارا من يوم 30 يناير الجارى.





وظهر حتى الأن ثلاث منافسين على منصب نقيب المحامين بخلاف سامح عاشور النقيب الحالى الذى لم يعلن حتى الأن عن قائمته النهائية .





مرتضى منصور





أعلن المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، الأحد الماضى، اعتزامه الترشح لمنصب نقيب المحامين .





وقال منصور للمحررين البرلمانيين "أعلن ترشيحي لمنصب نقيب المحامين من هنا من بيت الأمة ومن مجلس النواب ، مشيرا إلى أن برنامجه الانتخابي ببساطة شديدة هو الحفاظ على كرامة المحامين وأن تكون هناك علاقات متوازنة بين كافة المحامين ومن يتعاملون معهم من رجال القضاء والشرطة والصحفيين".





وأضاف المستشار مرتضى منصور :" سوف أتقدم بأوراق الترشح الخاص بي كنقيب للمحامين يوم الخميس المقبل، ورحب منصور بالمنافسة الشريفة مع النقيب الحالي سامح عاشور أو أي مرشح آخر وقال "أهدف أن أكون خادما للمحامين كما كنت خادما للجمعية العمومية لنادي الزمالك ودائرتي الانتخابية"

وتابع منصور :"ليس معنى ذلك أن أدعو إلى الحزبية وأن أكون مرشحا زملكاويا بل إنني مرشح لكل محامي مصر".



رجائي عطية

أعلنت جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، عن الاستقرار على قائمتها في الانتخابات المقبلة، استعدادا لفتح باب تقديم أوراق الترشح يوم الخميس المقبل.

وأضافت الجبهة أنه تم الاتفاق بالإجماع على ترشيح رجائي عطية نقيبا للمحامين، على أن يكون النقباء نبيل عبد السلام، وعبد الحليم علام، وسعيد حسن، ومحمد عبد الستار، ومحمد عبد الوهاب، وعبد الحفيظ الروبي، ومحمد راضي مسعود، أعضاء في قائمته. وكانت الجبهة توافقت في اجتماع سابق على اختيار عبد الحليم علام، نقيب محامين الإسكندرية السابق، مرشحا على منصب النقيب، إلا أن الاجتماع اليوم قرر بالإجماع ترشيح رجائي عطية.



إبراهيم الياس



أعلن الدكتور إبراهيم الياس، المحامي وأستاذ القانوني الدولي، ترشحه على منصب نقيب المحامين، وذلك في الانتخابات التي ستعقد في مارس المقبل.





وأكد إلياس أنه سيقوم بالإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي على شباب وشيوخ المحامين، خلال الأيام المقبلة.













من جهته طالب سامح نقيب المحامين، كافة المحامين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وفي مقدمتها تنقية الجداول من غير المشتغلين، ومواجهة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات مما أسفر عن زيادة كبيرة للمعاش والعلاج.





وناشد عاشور الجمعية العمومية بعدم دعم أي مرشح عارض القرارتها المتعلقة بتنقية الجداول والتعليم المفتوح.





ودعا جميع المحامين لحضور احتفالية وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، الأربعاء المقبل، مشددا على أن الأكاديمية بداية جديدة في تاريخ النقابة، حيث ستصبح شرطا للقيد بجداولها عقب اجتياز الدراسة لمدة سنتين، وستجعل القيد بجداول نقابة المحامين أعز من الانضمام للقضاء.





وأعلن "عاشور"، أن الأسبوع المقبل سيشهد وضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي بالتجمع الخامس، مردفا: "نسعى لاسترداد قطعة الأرض المخصصة للنقابة بمدينة 15 مايو لإنشاء ناد عليها يخدم محامين حلوان، على أن يدار النادي بشكل استثماري يدر موارد مالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".



