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جامعة القاهرة: منع عضوات هيئة التدريس من العمل حال إصرارهن على ارتداء النقاب

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 06:00 ص
محمود علم الدين
محمود علم الدين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى  باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة منذ فترة وهي تطبق هذا حكم حظر ارتداء النقاب، كما أنه غير منطقي وغير ممكن أن يتم التدريس بالنقاب لأن هذا به إعاقة إلى العملية التعليمية.

وأضاف محمود علم الدين خلال تصريحات تليفزيونية،  أن أعضاء هيئة التدريس لو أصروا على ارتداء النقاب سيتم منعهم من التدريت من خلال موجب القانون.

وأوضح محمود علم الدين، أن المتابعة ستتم بواسطة إدارة الجامعة وعن طريق وكلاء الكليات ووكلاء الدراسات العليا.

وتابع محمود علم الدين ،أن جامعة القاهرة قدمت طعنا في الحكم وقدمت الدفوع وتم رفض الطعن المقدم وأصبح الحكم ساريا مرة أخرى وهناك متابعة على تنفيذ هذا القانون وعدم الإخلال به .

وأشار محمود علم الدين إلي أن هناك قبولا وارتياحا من المجتمع الجامعى لهذا القرار لأنه قرار منطقي وصحيح.

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