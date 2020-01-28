جامعة القاهرة: منع عضوات هيئة التدريس من العمل حال إصرارهن على ارتداء النقاب

قال الدكتور محمود علم الدين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة منذ فترة وهي تطبق هذا حكم حظر ارتداء النقاب، كما أنه غير منطقي وغير ممكن أن يتم التدريس بالنقاب لأن هذا به إعاقة إلى العملية التعليمية.





أن أعضاء هيئة التدريس لو أصروا على ارتداء النقاب سيتم منعهم من التدريت من خلال موجب القانون. وأضاف محمود علم الدين خلال تصريحات تليفزيونية،





وأوضح محمود علم الدين ، أن المتابعة ستتم بواسطة إدارة الجامعة وعن طريق وكلاء الكليات ووكلاء الدراسات العليا.





أن جامعة القاهرة قدمت طعنا في الحكم وقدمت الدفوع وتم رفض الطعن المقدم وأصبح الحكم ساريا مرة أخرى وهناك متابعة على تنفيذ هذا القانون وعدم الإخلال به . وتابع محمود علم الدين





وأشار محمود علم الدين إلي أن هناك قبولا وارتياحا من المجتمع الجامعى لهذا القرار لأنه قرار منطقي وصحيح.



