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فن

في ذكرى رحيل عماد حمدي.. تعرف على عدد زيجاته

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 07:20 ص
عماد حمدي
عماد حمدي
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سعيد فراج
تحل اليوم الثلاثاء 28 يناير، ذكرى رحيل الفنان القدير عماد حمدي، الذي ولد في 25 نوفمبر من عام 1909، ورحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 28 يناير من عام 1984. 

حياته الشخصية جزء لا يتجزأ من حياته الفنية حيث عاش قصص حب كثيرة على الشاشة وهو ما انعكس على حياته الشخصية، فتزوج أكثر من مرة، وكانت البداية مع الراقصة حورية محمد، وسرعان ما انفصل عنها، ثم تزوج من الفنانة فتحية شريف وأنجب منها ابنا اسمه نادر.

وقع حمدي، في حب الفنانة شادية، واستمر زواجهما 3 أعوام، حيث بدأت قصة الحب أثناء تصويرهما فيلم "قطار الرحمة"، وتزوجا عام 1953، رغم رفض عائلتها لأنه يكبرها في العمر بحوالي 20 عامًا، وفي أول زواجهما واجه مشاكل كثيرة بسبب نفقة زوجته الأولى وهي الفنانة فتحية شريف.

وفاجأ الاثنان الجمهور وأعلنا طلاقهما بعد زواج استمر 3 سنوات، بسبب غيرته الشديدة على شادية، وتوقف بعدها عن العمل فترة طويلة، ثم بدأ يعمل بكثرة متفانيا في عمله حتى يتجاوز أزمة طلاقه من شادية.

ومع مشاركته في فيلم "زوجة في الشارع"، وقع في حب الفنانة نادية الجندي، بعد القبلة بينهما وارتباكهما في تصويرها، وبالفعل تزوج منها لتكون الزيجة الرابعة في حياته، وأنجب منها ابنهما هشام. 
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