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رياضة

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري أمام وادي دجلة.. اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 09:14 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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إسراء أشرف
يحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره وادي دجلة اليوم، الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع رقم 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة وادي دجلة ضد الزمالك والقناة الناقلة
تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السلام، وتُنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت"، بتعليق حاتم بطيشة.

ترتيب الزمالك ووادي دجلة في الدوري الممتاز
يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.

ويدخل الزمالك المباراة أمام وادي دجلة، بمعنويات مرتفعة، بعدما ضمن تأهله إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

وتُمثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، والذي يبحث عن الفوز الرابع على التوالي والثامن له هذا الموسم في الدوري.

ويفتقد الزمالك في المباراة، لخدمات اللاعب المغربي أشرف بنشرقي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال عملية الإحماء قبل مباراة مازيمبي، الجمعة الماضي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - محمد عبد السلام

خط الوسط: فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفى فتحي - شيكابالا - إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو.
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