في خمس دقائق يمكنك التأكد من خلو مصر من فيروس كورونا.. تعرف على الطريقة

وتشمل الخريطة كل الأماكن المصابة بفيروسفي جميع أنحاء العالم. وبهذا يمكن نفي الشائعات المتعلقة بانتشار الفيروس في مصر أو في أي بلد ترغب في زيارته ويمكنك المتابعة أولا بأول.

ووفقا لآخر تحديث فقد بلغ عدد المصابين 4474 وبلغ عدد الوفيات 107 حالة وعدد المتعافين من المرض 63 حالة.

خمس دقائق تكفي

وتخلو مصر من الإصابة بالفيروس حتى آخر تحديث رصده. ويمكن لأي متصفح للإنترنت أن يتأكد من إصابة مدينته أو سلامة قاطنيها في خمس دقائق فقط وهو الوقت المستغرق منذ بداية دخوله للمتصفح وحتى رصد جميع المدن المصابة التي تظهر يمين صفحة الموقع ويساره.

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جهود وزراة الصحة

واستكمل المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى لحجرات العزل في جميع المستشفيات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

السياحة الصينية للبلاد

وبدأت تبعات فيروس كورونا تطل على المشهد السياحي المصري مع احتمالات إلغاء حجوزات 30 ألف سائح صيني كان من المتوقع قدومهم خلال الموسم الحالي، إثر قرار الحكومة الصينية منع سفر مواطنيها للخارج للسيطرة على انتشار الفيروس.



