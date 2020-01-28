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أخبار البلد

في خمس دقائق يمكنك التأكد من خلو مصر من فيروس كورونا.. تعرف على الطريقة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:02 ص
إجراءات الفحص الطبي
إجراءات الفحص الطبي للتأكد من إصابات كورونا
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محمد وديع
نشر موقع جامعة جون هوبكنز، خريطة تفاعلية معلوماتية يمكنك من خلالها التأكد من وجود إصابة بــــ فيروس كورونا في مدينتك فور وقوعها، حيث يتم تحديث الموقع كل عشر دقائق.

وتشمل الخريطة كل الأماكن المصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم. وبهذا يمكن نفي الشائعات المتعلقة بانتشار الفيروس في مصر أو في أي بلد ترغب في زيارته ويمكنك المتابعة أولا بأول.

ووفقا لآخر تحديث فقد بلغ عدد المصابين 4474 وبلغ عدد الوفيات 107 حالة وعدد المتعافين من المرض 63 حالة.

خمس دقائق تكفي
وتخلو مصر من الإصابة بالفيروس حتى آخر تحديث رصده موقع صدى البلد. ويمكن لأي متصفح للإنترنت أن يتأكد من إصابة مدينته أو سلامة قاطنيها في خمس دقائق فقط وهو الوقت المستغرق منذ بداية دخوله للمتصفح وحتى رصد جميع المدن المصابة التي تظهر يمين صفحة الموقع ويساره.

ويمكنك التعرف على عدد الإصابات في مدنتك من هنا.

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جهود وزراة الصحة
ومن جانبه أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر فيها المرض تقوم إدارة الحجر الصحي بالمطارات والمنافذ المصرية بفحصهم فحصا دقيقا وتقوم بعزل أي شخص يشتبه في أن لدية أعراض للفيروس.

وتابع المتحدث أن وزيرة الصحة هالة زايد تفقدت مطار القاهرة الدولي وقامت بالتأكد من جاهزية المنافذ من خلال اتخاذ جميع الاستعدادات للتصدي إلى هذا الوباء ومنعه الدخول إلي مصر. 

واستكمل المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تجهيزات على أعلى مستوى لحجرات العزل في جميع المستشفيات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

السياحة الصينية للبلاد
وبدأت تبعات فيروس كورونا تطل على المشهد السياحي المصري مع احتمالات إلغاء حجوزات 30 ألف سائح صيني كان من المتوقع قدومهم خلال الموسم الحالي، إثر قرار الحكومة الصينية منع سفر مواطنيها للخارج للسيطرة على انتشار الفيروس.

وقال عضو لجنة الترويج للسياحة الثقافية، محمد فتحي، إن هناك 24 شركة سياحية بمصر تعمل على السوق السياحية الصينية متوقعا أن تبلغ خسائرها 15 مليون دولار. 

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