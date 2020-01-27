نقابة الأطباء تخاطب وزارة الصحة لتوفير مستلزمات مكافحة فيروس كورونا

قال الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إن النقابة ستوجه خطابا لوزيرة الصحة لتوفير مستلزمات مكافحة العدوى من فيروس كورونا.
وأكد الطاهر في تصريحات لصدي البلد، أنه يجب عمل متابعة لاستخدامها الصحيح واتباع الشفافية فى إعلان أى إصابات حتى لا يتم انتشار العدوى، موضحا أن النقابة بصدد عمل ورشة عمل خاصة للتوعية من فيروس كورونا.
وكشف الأطباء الصينيون أن فيروس "كورونافيروس" الذى يعالج فيروس نقص المناعة المكتسبة، قد يكون محاولة كبرى لوقف انتشار مرض فيروس كورونا الذى أصاب المئات من الصينين ويحصر عشرات الأرواح يوما بعد آخر، وفيروس كورونا يُعرف حاليًا باسم 2019-nCoV، وهو سلالة جديدة من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) التي أودت بحياة 800 شخص تقريبًا في أوائل السنوات الماضية.
ووفقا لتقرير موقع جريدة " express" البريطانية، تبين أن السلالة الجديدة تشبه 70 % على الأقل في تسلسلات الجينوم التى بدأت أوائل عام 2000 المعروف باسم SARS-CoV، وهو فيروس حيواني يُعتقد أنه نشأ من الخفافيش، وأصاب الكثير في مقاطعة بجنوب الصين في عام 2000. 2002. وبعد عامين من بدء الاستخدام، طرحت أبحاث كبرى تدعي أن مثبطات الأنزيم البروتيني، وهي فئة من الأدوية المضادة للفيروسات تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، يمكن استخدامها لعلاج السارس.