نقابة الأطباء تخاطب وزارة الصحة لتوفير مستلزمات مكافحة فيروس كورونا

قال الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء ، إن النقابة ستوجه خطابا لوزيرة الصحة لتوفير مستلزمات مكافحة العدوى من فيروس كورونا





وأكد الطاهر في تصريحات لصدي البلد، أنه يجب عمل متابعة لاستخدامها الصحيح واتباع الشفافية فى إعلان أى إصابات حتى لا يتم انتشار العدوى، موضحا أن النقابة بصدد عمل ورشة عمل خاصة للتوعية من فيروس كورونا.





وكشف الأطباء الصينيون أن فيروس "كورونافيروس" الذى يعالج فيروس نقص المناعة المكتسبة، قد يكون محاولة كبرى لوقف انتشار مرض فيروس كورونا الذى أصاب المئات من الصينين ويحصر عشرات الأرواح يوما بعد آخر، وفيروس كورونا يُعرف حاليًا باسم 2019-nCoV، وهو سلالة جديدة من متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) التي أودت بحياة 800 شخص تقريبًا في أوائل السنوات الماضية.



