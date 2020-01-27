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متحدث الصحة : فحص دقيق لجميع المسافرين القادمين من مناطق كورونا ..فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 10:32 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن الوزارة قامت برفع حالة الاستعداد القصوى وعقد اجتماع مع جميع قطاعات الوزارة المعنية للتأكيد على الاستعداد لمنع دخول مرض الكورونا إلى مصر .

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن خطة وزارة الصحة الموضوعة أهم المحاور فيها وضع تعريف واضح للحالة وكيفية التعامل معها وفقا لمنظمة الصحة العالمية وقمنا برفع الاستعداد في الحجر الصحي في جميع منافذ الدخول المختلفة .

وأوضح خالد مجاهد ، أن جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر فيها المرض نقوم بفحصهم فحصا دقيق ونقوم بعزل أي شخص يشتبه فيه انه لدية اى اعراض للفيروس .

وتابع : أن وزيرة الصحة تفقدت مطار القاهرة الدولي وقامت بالتأكد من عمل جميع الاستعدادات للتصدي إلى هذا الوباء ومنعة الدخول الي مصر .

واستكمل المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك تجهيز على أعلى مستوى لحجر العزل في جميع المستشفيات المنوطة بالتعامل مع مثل هذه الحالات .

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