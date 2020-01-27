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برلمان

برلماني يطالب الصحة بخطة عاجلة لمنع تسلل مواطني فيروس كورونا

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد
تقدم النائب ماجد طوبيا ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، حول الإجراءات المتبعة والتدابير اللازمة التى تضمن عدم دخول مواطن مصاب بفيروس كورونا، خاصة وأن هناك سياحة صينية، والكثير من المنتجات الصينية تغزو السوق المصرى، مما يستوجب خطة محكمة لمنع تسلل أى شخص مصاب بالفيروس داخل الأراضى المصرية.

وشدد طوبيا في بيانه، على ضرورة تضافر من كافة الوزارات المعنية وفحص كافة المواطنين المترددين من وإلى الصين، على أن يكون هناك إسعافات فورية فى حال عن تم اكتشاف شخص يحمل هذا المرض، خاصة بعد احتجاز ملايين الصينيين في الحجر الصحي بسبب هذا المرض، والاشتباه فى وصول المرض إلى أوروبا حيث رصدت ثلاث حالات في فرنسا إضافة إلى حالات مشكوك فيها في النمسا مما جعل الدول الأوروبية.

وطالب طوبيا، وزارة الصحية المصرية أن تكون على أهب الاستعداد فى حال إن تم اكتشاف شخص يحمل هذا المرض اللعين، وضرورة أن يكون هناك نشرات دورية وتوعية للمواطنين وتحذيرات من شأنها منع انتشار الفيروسات والحفاظ على الصحة العامة، ومنع هذا المرض من الانتشار.

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