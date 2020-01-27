تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بخصوص فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن تهديد فيروس كورونا المستجدّ أصبح "مرتفعًا" على المستوى الدولي، وفقا لوكالة "فرانس برس".





وأوضحت المنظمة أنه لا إصابات مؤكدة بـ "كورونا" في منطقة شرق المتوسط





و أصدرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق إرشادات جديدة من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي تخطى حدود الصين.





وأضافت أنه حتى الآن لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لكن يمكن معالجة العديد من أعراض، يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض





وأسفر فيروس كورونا الجديد عن مقتل 80 شخصًا وإصابة أكثر من 2700 آخرين في الصين.





وأعلنت وزارة المالية الصينية، ولجنة الصحة الوطنية (وزارة الصحة)، تخصيص 60.33 مليار يوان (8.74 مليار دولار) للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.