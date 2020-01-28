نائب برلماني: مصر لديها رؤية وتوجه للعودة إلى أحضان القارة الأفريقية.. فيديو

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الوزيرة نبيلة مكرم، تقوم بالعديد من الجهود حيال المصريين عامة وبالأخص العاملين بالخارج ولذلك أطلقت مبادرة "مصر بداية الطريق" وهي مبادرة أطلقتها وزارة الهجرة لتكريم الافارقة والعرب "خريجو الجامعات المصرية".





وتابع النائب طارق رضوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن وزارة الهجرة تقوم بكثير من الجهود وفي مقدمتها الوزيرة نبيلة مكرم التي قامت على مدار ثلاثة شهور بالعديد من الاجتماعات المتتالية لإطلاق تلك المبادرة وإطلاق رؤية منظمة للتواصل مع المصريين في القارة الأفريقية، خاصة أن العودة إلى أفريقيا هدف اساسي وتوجه عام للدولة وهذا من خلال التنقيب عن الجواهر المصرية.





وأضاف النائب طارق رضوان، مصر لديها رؤية وتوجه للعودة الى أحضان القارة الافريقية، مشيرًا إلى أن هناك كوادر مصرية في مجالات مختلفة ناجحون في مجالاتهم ومعروفون بشدة على المستوى الإفريقي وفي دول غير مصرية بشكل مبالغ فيه، وهذا إن دل يدل على براعة المصريين وقدرتهم في التكييف وإثبات الذات، وأن يجب الاستفادة من هؤلاء الكوادر والمتخصصين.





وأشارت الوزيرة، إلى الدور الكبير الذي يلعبه الجراح العالمي الدكتور كمال إبراهيم في إثيوبيا، لافتة إلى أنها تعرفت عليه في مقر عمله حيث يعيش في الولايات المتحدة، عندما كانت تعمل في وزارة الخارجية.





من ناحيته، قال الدكتور كمال إبراهيم إنه قرر العمل في شرق أفريقيا منذ سنوات، واختار إثيوبيا بالتحديد، لأنه لا يوجد بها جراحات للعمود الفقري، ومع النمو السريع الذي تشهده حاليًا، مضيفًا: "اخترت إثيوبيا تحديدًا لأهميتها لمصر، وتواصلت مع وزارة الصحة هناك حتى نصل إلى الفقراء، ويكون علاجهم بالمجان على نفقة الحكومة الإثيوبية".





وتابع: "هناك 400 حالة عمود فقري مازالت على قوائم الانتظار، لأن العملية الواحدة تستغرق من 5 إلى 6 ساعات، ويتم إجراء 15 حالة في 10 أيام"، قائلًا: "الشعب الإثيوبي طيب جدًا، ولديه كرامة ويحب التعامل الناعم الذي يحترم الآخر، ويحب مصر جدًا".





وأكدت وزير الهجرة، ضرورة استخدام كافة أدوات "القوة الناعمة" المصرية في دول القارة الأفريقية، قائلة: "سيتم إطلاق مبادرة مصر تستطيع لاجتذاب المستثمرين المصريين في الخارج والداخل من أجل العمل في أفريقيا.