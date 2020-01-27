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برلمان

وزيرة الهجرة من البرلمان: إطلاق مبادرة لتكريم القادة الأفارقة والعرب الذين تلقوا تعليمهم فى مصر

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكدت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، ضرورة استخدام جميع أدوات "القوة الناعمة" المصرية فى دول القارة الإفريقية، قائلة: إنه سيتم إطلاق مبادرة "مصر تستطيع" لجذب المستثمرين المصريين فى الخارج والداخل من أجل العمل فى إفريقيا.

واقترحت نبيلة مكرم، خلال حضورها اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان اليوم "الاثنين" بحضور الجراح العالمى لتشوهات العمود الفقرى الدكتور كمال إبراهيم، عقد اجتماع بحضور الوزارات المعنية والتعليم العالى لتمثيل الجامعات المصرية لمناقشة وضع مخطط للتحرك فى إفريقيا.. وكشفت عن استعداد الوزارة لإطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق" لتكريم القادة الأفارقة والعرب الذين تلقوا تعليمهم فى مصر وتولوا مناصب فى بلادهم.

وأضافت: أننا نسعى من خلال مبادرة "مصر بداية الطريق" إلى تكريم كل من تعلم فى مصر بالتعاون مع الجهات المعنية فى الأزهر الشريف ووزارتى الدفاع والداخلية لإحصاء من تلقوا تعليما أو تدريبا فى مصر، لتأكيد أن مصر لاتنسي من تعلموا فيها، وأن الوزارة تسعى لبلورة خطة للعمل والتحرك إفريقيا.

ونوهت إلى الدور الكبير الذى يلعبه الدكتور كمال إبراهيم الجراح العالمى لتشوهات العمود الفقرى ودوره فى تدعيم "القوة الناعمة" المصرية من خلال رئاسته لجمعية جراحى تشوهات العمود الفقرى التى تعمل منذ سنوات فى إثيوبيا.. وقالت: إنها تعرفت على الدكتور كمال إبراهيم فى مقر عمله حيث يعيش فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك عندما كانت تعمل هناك بوزارة الخارجية.

وأضافت: أن حضورى اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب اليوم يفيد الوزارة ويثري دورها فى إفريقيا، خاصة أن لقاءاتنا السابقة مع أعضاء اللجنة تناولت دور "القوة الناعمة" فى قارة إفريقيا وسبل تفعيلها.

من جانبه، اقترح النائب حمدى بخيت إنشاء جمعية لأطباء مصر تعمل فى دول إفريقيا وفق خريطة الأمراض الأكثر انتشارا بأقاليم القارة المختلفة، بالتنسيق وتحت رعاية وزارة الهجرة لإقرار مخطط عمل يرتبط بخطة ٢٠٦٣ لتأسيس علاقات راسخة تتبادل المصالح والمنافع مع إفريقيا. 

وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب طارق رضوان إلى أنه سيلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم للتنسيق بشأن إنشاء هذه الجمعية الطبية وتنفيذ مبادرات تفعيل القوة الناعمة المصرية إفريقيا.
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