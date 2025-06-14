وزير الطيران: قللنا المراحل الزمنية بين الطائرات.. ونحافظ على سلامة مجالنا الجوي

أكد سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن رجال المراقبة الجوية وكل العاملين في المطارات يقومون بعملهم بتنظيم كبير.

وقال سامح الحفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "رجال المراقبة الجوية في الصف الأول للتعامل مع إغلاق العديد من المجالات الجوية لعدد من الدول في المنطقة".

وتابع سامح الحفني: "يتم العمل على استقبال الطائرات، والتنسيق مع المجالات الجوية المجاورة".

وأكمل سامح الحفني: "في وقت سريع يتم تقليل المراحل الزمنية والتقارب بين الطائرات، ونقوم بإعطاء اتجاهات ردارية مختلفة؛ للحفاظ على السلامة داخل المجال الجوي، لاستقبال عدد كبير من الرحلات في المطارات المختلفة".