باكستان تدين هجمات الحوثيين على الملاحة ومقتل ثلاثة من بحارتها

أدان مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة السفير عاصم افتخار أحمد، هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف سفينة "تهامة" في 11 أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها الباكستانيين وبحار إندونيسي.

وخلال جلسة لمجلس الأمن، اليوم /الخميس/، بشأن تطورات الأوضاع فى اليمن، شدد السفير الباكستاني على ضرورة احترام سلامة وأمن الملاحة البحرية الدولية وحماية البحارة وفقًا للقانون الدولي.

وأكد أن الاحتياجات الإنسانية الحادة في اليمن يجب أن تظل في صدارة اهتمام مجلس الأمن، محذرًا من أن تجدد القتال والاضطرابات الاقتصادية وتفاقم انعدام الأمن الغذائي من شأنها زيادة معاناة السكان.

ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بصورة عاجلة لمعالجة النقص في تمويل الاستجابة الإنسانية في اليمن.