جوندوجان: نلعب من أجل الكأس.. ومونديال الأندية فرصة لإثبات الذات

عبّر الألماني إلكاي جوندوجان، قائد مانشستر سيتي، عن حماسه الكبير للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن فريقه يخوض المنافسات بهدف واضح وهو التتويج باللقب، واعتبر البطولة فرصة فريدة لملاقاة فرق من مختلف أنحاء العالم.

وفي مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قال جوندوجان: "أعتقد أنها فرصة رائعة لمقابلة فرق من جميع أنحاء العالم، وهي فرق لا تتاح لي عادةً فرصة اللعب ضدها"، مضيفًا: "نحن نلعب من أجل الفوز بالكأس، إنها بطولة مثيرة للاهتمام وفرصة لترك بصمة واضحة مع انطلاق الموسم".

وأكد قائد السيتي أن الفريق يملك الدوافع الكاملة للذهاب بعيدًا في البطولة: "عندما تلعب في هذا النوع من البطولات، فأنت تريد الوصول إلى أبعد مدى ممكن، وأن تقدم أقصى ما لديك، وبالطبع أن تحقق اللقب".

وتطرّق جوندوجان إلى أداء الفريق مؤخرًا، قائلًا: "أشعر أننا قدمنا أداءً رائعًا في الشهرين الماضيين، ولو كنا واصلنا بنفس المستوى حتى النهاية، لربما فزنا بلقب أو اثنين على الأقل، لكننا لم نحقق ذلك، لذا فإن أعيننا الآن على الفوز بهذه البطولة وافتتاح الموسم الجديد بصورة قوية".

واختتم حديثه برسالة تعكس عزيمته وثقته في فريقه: "أنا متحمس جدًا لها لأنني أعرف قدرات هذا الفريق وما يمكننا تحقيقه مرة أخرى، فكل بطولة، وكل عام، هو فرصة جديدة لإثبات الذات".

ويشارك مانشستر سيتي في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم السبت 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبل، ضمن المجموعة التي تضم العين الإماراتي، يوفنتوس الإيطالي، والوداد المغربي، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بنظام الـ32 فريقًا.