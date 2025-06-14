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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بحضور الهضبة .. جنا عمرو دياب تسجل أحدث أغانيها

جنا عمرو دياب رفقة والدها
جنا عمرو دياب رفقة والدها
تقى الجيزاوي

شاركت جنا عمرو دياب جمهورها احدث ظهور من داخل احد الاستوديوهات أثناء تسجيل أحدث أغانيها.

وحرص والدها الهضبة عمرو دياب على التواجد اثناء تسجيل الأغنية ليكون داعما لها .

وفى شهر يونيو ٢٠٢٤، طرحت جنا عمرو دياب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم escape plane، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد عدة أيام من الترويج لها.

وأعلنت عمرو دياب، عن طرح أغنيتها، وعلقت عبر انستجرام، قائلة: «أنا سعيدة جدًا لأنه خرج أخيرًا، لم أكن لأتمكن من القيام بذلك دونك، شكرًا لك، شكرًا لكونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة جدًا بهذه الأغنية وأكثر فخرًا بكل الأغاني التي ألفناها معًا، هذه هي البداية فقط وهناك الكثير في المستقبل،أحبكم يا بشر، شكرا لـ أفضل أم على الإطلاق».

عمرو دياب يكشف موعد أحدث ألبوماته الغنائية 

يقدم الفنان عمرو دياب هذا الصيف بعد غياب عن الساحة الغنائية في 2024، مكتفيا بالحفلات. 

ويضم البوم عمرو دياب 12 أغنية، ويتعاون في ألبومه مع الملحن عزيز الشافعي والشاعرين تامر حسين وأيمن بهجت قمر في ألبوم ينتظر طرحه قبل نهاية موسم الصيف.

وكشف عمرو دياب عن موعد طرح الالبوم فى اخر حفلاته قائلا : أنا هنزل الألبوم الجديد بعد العيد، وحاولت أعمل زي زمان عشان أنتو بتطلبوا كده، بس لقيت الموضوع صعب عشان الزمن اتغير، بس في أغاني كتيرة هتعجبكم.

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