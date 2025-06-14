الحفني: مصر للطيران ألغت رحلات متجهة للعراق والأردن ولبنان لإجراءات احترازية

أكد سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن أكثر من رحلة تعرضت لهبوط اضطراري؛ بسبب تحويل المسارات وإغلاق مجالات جوية لعدة دول، وبعض المطارات تم إلغاء الرحلات منها.

وقال سامح الحفني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر للطيران ألغت مجموعة من الرحلات المتجهة للعراق والأردن ولبنان، وهذه إجراءات احترازية طبيعية".

وتابع سامح الحفني: "نقوم بمراجعة المجال الجوي بالتنسيق مع المطارات المختلفة".

وأكمل سامح الحفني: "بعض المجالات الجوية تم إعادة فتحها، مثل المجال الجوي العراقي والسوري والأردني".

ولفت سامح الحفني، إلى أن: "بعض المطارات في المناطق المجاورة ما زال هناك تعليقا لحركة الطيران معها".