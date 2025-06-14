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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حماده هلال يرفع شعار كامل العدد بحفله فى القطامية

حمادة هلال
حمادة هلال
تقى الجيزاوي

أحيا النجم حماده هلال حفلاً غنائيًا ضخمًا في إحدى النوادي بالقطامية، وسط حضور جماهيري غفير، ورفع الحفل شعار كامل العدد .


وقدم هلال خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، مثل: "بحبك آخر حاجة"، "جمالها"، "مش هقول"، و"أشرب شاي"، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "يا روح الروح". 


تميز الحفل بأجواء من البهجة والفرحة، حيث حرص هلال على التقاط صور تذكارية مع الجمهور، مما زاد من تفاعل الحضور. 


استمرت فعاليات الحفل لما يقارب الساعتين، تخللها العديد من الاستعراضات الفنية المبهرة التي خطفت أنظار الجمهور وأثرت الأجواء بالحيوية والبهجة، مما جعل الحفل ذكرى لا تنسى لكل من حضره.


يُذكر أن هذا الحفل يأتي بعد أيام قليلة من عودة الفنان حمادة هلال من أداء مناسك الحج، حيث شارك في مناسك الحج مع الفنانين أحمد السقا وعمرو سعد، معبرين عن سعادتهم لتواجدهم معًا في الأراضي المقدسة بالسعودية. 
يُعتبر هذا الحفل إضافة جديدة إلى سلسلة النجاحات التي حققها حمادة هلال مؤخرًا، سواء في مجال الغناء أو التمثيل، حيث شارك في الموسم الرمضاني الأخير من خلال الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

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