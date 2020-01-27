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برلمان

وزيرة الهجرة: يجب استخدام جميع أدوات القوة الناعمة" في دول القارة الأفريقية

الإثنين 27/يناير/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
أكدت وزير الهجرة، نبيلة مكرم، ضرورة استخدام جميع أدوات "القوة الناعمة" المصرية فى دول القارة الإفريقية، قائلة إنه سيجري إطلاق مبادرة "مصر تستطيع" لاجتذاب المستثمرين المصريين في الخارج والداخل من أجل العمل في إفريقيا. 

واقترحت نبيلة مكرم- خلال حضورها اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، اليوم الاثنين، بحضور الجراح العالمي لتشوهات العمود الفقرى الدكتور كمال إبراهيم، عقد اجتماع بحضور الوزارات المعنية والتعليم العالى لتمثيل الجامعات المصرية لمناقشة وضع مخطط للتحرك في إفريقيا. 

وكشفت عن أن الوزارة تستعد لاطلاق مبادرة "مصر بداية الطريق" لتكريم القادة الأفارقة والعرب الذين تلقوا تعليمهم في مصر وتولوا مناصب في بلادهم.

وتابعت "إننا نسعى من خلال مبادرة "مصر بداية الطريق" إلى تكريم كل من تعلم في مصر بالتعاون مع الجهات المعنية في الأزهر الشريف ووزارتي الدفاع والداخلية لإحصاء من تلقوا تعليما أو تدريبا في مصر، لتأكيد على أن مصر لاتنسي من تعلموا فيها، وأن الوزارة تسعى لبلورة خطة للعمل والتحرك إفريقيا". 

ونوهت إلى الدور الكبير الذي يلعبه الدكتور كمال إبراهيم الجراح العالمي لتشوهات العمود الفقري ودوره الكبير فى تدعيم "القوة الناعمة" المصرية من خلال رئاسته لجمعية جراحي تشوهات العمود الفقري التي تعمل منذ سنوات في إثيوبيا.

وقالت إنها تعرفت علي الدكتور كمال إبراهيم فى مقر عمله حيث يعيش فى شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تعمل هناك بوزارة الخارجية.

وأضافت: أن حضورى اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب اليوم يفيد الوزارة ويثري دورها فى إفريقيا، خاصة أن لقاءاتنا السابقة مع أعضاء اللجنة تناولت دور "القوة الناعمة" في قارة إفريقيا وسبل تفعيلها.

من جانبه اقترح النائب حمدي بخيت، إنشاء جمعية لأطباء مصر تعمل في دول إفريقيا وفق خريطة الأمراض الأكثر انتشارًا بأقاليم القارة المختلفة، بالتنسيق وتحت رعاية وزارة الهجرة لإقرار مخطط عمل يرتبط بخطة ٢٠٦٣ لتأسيس علاقات راسخة تتبادل المصالح والمنافع مع إفريقيا. 

وأشار رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب طارق رضوان إلى أنه سيلتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى اليوم للتنسيق بشأن إنشاء هذه الجمعية الطبية وتنفيذ مبادرات تفعيل القوة الناعمة المصرية إفريقيا.
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