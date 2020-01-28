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اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:13 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع  رغم مشتريات المستثمرين المحليين بنحو 18.7 مليون جنيه.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بـ 1.2 مليون جنيه و17.4 مليون جنيه على التوالي.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 30، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.51% مسجلا 13569.88 نقطة.

وتراجع مؤشر ايجي إكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 1.16% مسجلا 5524.96 نقطة.

وهبط مؤشر ايجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 1.03% مسجلا 13571.53 نقطة.. فيما ارتفع ممؤشر النيل بنسبة 0.21% مسجلا 542.67 نقطة.  
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