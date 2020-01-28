الخميس.. أحدث الكتب المتخصصة في الأخطاء اللغوية في معرض الكتاب

صدر عن دار اكتب للنشر والتوزيع كتاب "الأخطاء اللغوية وخطورتها على الهوية العربية" للكاتب الصحفي محمد أيمن سالم، وبتقديم من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ويعتبر الكتاب مرجعا حديثا للصحفيين ومقدمي البرامج والمدققين اللغويين والباحثين والمثقفين بشكل عام، وسيعقد حفل التوقيع في جناح دار اكتب على مدار يومي الخميس والجمعة 30 و31 يناير بصالة 2 رقم B19، وبخصم خاص للعاملين بقطاع الصحافة والإعلام.

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وقال مؤلف الكتاب محمد أيمن سالم إن كتاب الأخطاء اللغوية وخطورتها على الهوية العربية لا يقتصر على معجم بسيط للأخطاء اللغوية الشائعة، ولكنه اشتمل على مقدمة مبسطة يتمكن القارئ من خلالها الاستعداد الفكري والنفسي للاستمتاع بقراءة الكتاب، وأن الفصل الأول يناقش أسباب انتشار الأخطاء اللغوية بشكل يعد ذهن القارئ جيدا لفهم القضية، ويرصد الفصل الثاني أهم الأخطاء اللغوية الشائعة في حياتنا اليومية من عبارات وكلمات دارجة في شكل جدول ميسر، بينما يستعرض الفصل الثالث بعض النماذج التحليلية للأخطاء الشائعة في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بعد تصويبها، واختتمت الكتاب بفصل في النحو المبسط يحتوى على أهم الدروس والقواعد المستخدمة في الكتابات والصياغة والتحرير بشكل يومي كدروس الإعداد والتذكير والتأنيث والهمزة وعلامات الترقيم، بالإضافة لبعض الملاحظات الصرفية واللغوية.

وأكد المؤلف أن الكتاب لا يعد محاكاة للمؤلفات القديمة ولكنه تيسير وشرح للسهل الممتنع الذي نتج عن الجهل به كم غير متناهى من الأخطاء في الكتابة والنطق وصلت لشاشات التلفاز وعناوين الصحف والمواقع الإخبارية الكبرى وأصبحت تمثل تهديدا على الهوية العربية بأكلمها، مشيدا بتقديم رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت لكتاب الأخطاء اللغوية الشائعة وخطورتها على الهوية العربية وتبنيه ضمن مبادرة جامعة القاهرة لتطوير اللغة العربية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت في تقديمه لكتاب الأخطاء اللغوية الشائعة وخطورتها على الهوية العربية، أن الكتاب يعد خطوة متميزة من شاب حديث التخرج في سبيل تطوير اللغة العربية والحفاظ على الهوية، مؤكدا أن نمو اللغة وتطويرها ضرورة حتمية لتطوير الفكر والعقل وأن الجامعة حريصة على دعم سبل تطوير اللغة العربية والوصول إلى رؤى جديدة بما يمثل خطوة مهمة نحو نهضة فكرية حقيقية تبتعد عن طريق التفكير التقليدية.

جدير بالذكر أن محمد أيمن تخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وعمل فى مجال التحرير الصحفي والمراسلة في عدة صحف مواقع إخبارية، وأسهم في العديد من المبادرات والمؤتمرات التى تبنت الدفاع عن قضية اللغة العربية، وقد صمم غلاف والرؤية الفنية للكتاب محمد ناجي، والتدقيق اللغوي والمراجعة لإيمان عاصم.