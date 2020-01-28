بالكارنية فقط.. اتحاد طلاب القاهرة يوزع تذاكر معرض الكتاب بالمجان

أعلن اتحاد الطلاب ب جامعة القاهرة عن دعمهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتحفيز الشباب علي زيارتة.
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ويمكن لأي طالب الحصول علي التذاكر بالمجان من خلال كارنيه الجامعة فقط، ويتم تسليمها داخل مكتب الاتحادات الطلابية من إدارة رعاية الشباب المركزية بالمدينة الجامعية.
في صدد ذلك أعلن الاتحاد عن توزعهم تذاكر مجانية علي الطلاب لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.
أول تعليق من جامعة القاهرة بعد قرار حظر ارتداء النقاب على هيئة التدريس
تفاصيل حول مهرجان الكشفي.. وآخر استعدادات فرق الجوالة بجامعة القاهرة
ويمكن لأي طالب الحصول علي التذاكر بالمجان من خلال كارنيه الجامعة فقط، ويتم تسليمها داخل مكتب الاتحادات الطلابية من إدارة رعاية الشباب المركزية بالمدينة الجامعية.