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تعليم

بالكارنية فقط.. اتحاد طلاب القاهرة يوزع تذاكر معرض الكتاب بالمجان

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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خالد محيي الدين
أعلن اتحاد الطلاب ب جامعة القاهرة عن دعمهم لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتحفيز الشباب علي زيارتة.

في صدد ذلك أعلن الاتحاد عن توزعهم تذاكر مجانية علي الطلاب لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويمكن لأي طالب الحصول علي التذاكر بالمجان من خلال كارنيه الجامعة فقط، ويتم تسليمها داخل مكتب الاتحادات الطلابية من إدارة رعاية الشباب المركزية بالمدينة الجامعية.
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