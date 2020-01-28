بالكارنية فقط.. اتحاد طلاب القاهرة يوزع تذاكر معرض الكتاب بالمجان

في صدد ذلك أعلن الاتحاد عن توزعهم تذاكر مجانية علي الطلاب لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب.



و يمكن لأي طالب الحصول علي التذاكر بالمجان من خلال كارنيه الجامعة فقط، ويتم تسليمها داخل مكتب الاتحادات الطلابية من إدارة رعاية الشباب المركزية بالمدينة الجامعية.