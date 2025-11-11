قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الله يسامحها شيماء مراته | منشور صادم من سما المصري عن وفاة إسماعيل الليثي
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
محافظات

ضبط 15 مخالفة تموينية وصحية في حملة مكبرة على المخابز بمدينة كفرالزيات

الغربية أحمد علي

في استجابة فورية لما ورد من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة التموينية والصحية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم والالتزام الكامل بمعايير الإنتاج.

توجيهات محافظ الغربية 

وعلى الفور، خرجت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز برئاسة اللواء محمد عناني، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الصحة، في حملة تفتيشية موسعة اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025 استهدفت عددًا من المخابز بمدينة كفر الزيات.

حملات رقابية 

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 15 محضر مخالفة تموينية وصحية، شملت في الجانب التمويني ضبط 5 مخالفات تمثلت في نقص وزن الرغيف بمقدار تراوح بين 9 و19 جرامًا بعدد من المخابز بمناطق نقابة الزراعيين ونادي الزراعيين وحسيبة.

كما أسفرت أعمال التفتيش الصحي عن تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و5 محاضر أخرى لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على متابعة شكاوى المواطنين ميدانيًا وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن اليومي أو تؤثر على حقه في الحصول على خبز آمن ومطابق للمواصفات.

رقابة المخابز 

وأضاف المحافظ أن الحملات التموينية المفاجئة تتواصل بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط والرقابة على الأسواق والمخابز، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بمحافظة الغربية.

