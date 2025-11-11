ضبط 15 مخالفة تموينية وصحية في حملة مكبرة على المخابز بمدينة كفرالزيات

في استجابة فورية لما ورد من شكاوى المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية، وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتكثيف الرقابة التموينية والصحية على المخابز للتأكد من جودة الخبز المدعم والالتزام الكامل بمعايير الإنتاج.

توجيهات محافظ الغربية

وعلى الفور، خرجت اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمخابز برئاسة اللواء محمد عناني، وبالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الصحة، في حملة تفتيشية موسعة اليوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر 2025 استهدفت عددًا من المخابز بمدينة كفر الزيات.

حملات رقابية

وأسفرت أعمال الحملة عن تحرير 15 محضر مخالفة تموينية وصحية، شملت في الجانب التمويني ضبط 5 مخالفات تمثلت في نقص وزن الرغيف بمقدار تراوح بين 9 و19 جرامًا بعدد من المخابز بمناطق نقابة الزراعيين ونادي الزراعيين وحسيبة.

كما أسفرت أعمال التفتيش الصحي عن تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و5 محاضر أخرى لعدم حمل العاملين شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

دعم الأسر والعائلات

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص المحافظة على متابعة شكاوى المواطنين ميدانيًا وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس قوت المواطن اليومي أو تؤثر على حقه في الحصول على خبز آمن ومطابق للمواصفات.

رقابة المخابز

وأضاف المحافظ أن الحملات التموينية المفاجئة تتواصل بشكل يومي في مختلف المراكز والمدن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض الانضباط والرقابة على الأسواق والمخابز، مؤكدًا أن تحقيق رضا المواطن يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بمحافظة الغربية.