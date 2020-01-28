باحث في حقوق الإنسان: تركيا تحولت إلى دولة ديكتاتورية تشبه القرون الوسطى.. فيديو

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الانسان: إن اليوم سوف يتم استعراض تركيا الحكومى للتقرير الدولى الشامل لحقوق الإنسان بها، مشيرا إلى أن كل التقارير قم تم استلامها منذ شهرين قبل تقرير المنظمات الحكومية.





وأضاف "رمضان" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول لديها كامل الحق للتعامل وإدخال تقارير، موضحا أن تركيا تتصدر دول العالم فى الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان حسب التقرير الأممي وليس حسب التقارير الخاصة بالمنظمة الحكومية.





وأوضح مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، أن منظمة التقارير غير الحكومية تدين منذ سنوات تركيا فيما يتعلق باعتقال بعض الصحفيين بها والحريات العامة والاختفاء القسري والإرهاب ضد المواطنين، لافتا إلى أن مئات آلاف الأشخاص فى دول أوروبا بسبب الانقلاب الذي استفاد منه أردوغان كثيرا لإلغاء الحياة المدنية فى تركيا.





وأشار مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، إلى أن تركيا تحولت إلى دولة ديكتاتورية تشبه القرون الوسطى بل أكثر رعبا، مضيفا إلى أنه من المهم جدا توقيف الجرائم التى تقوم بها لأنها تعتبر مخالفة للمجتمع الدولي ولجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلا أنها يجب أن تحاكم تركيا.



