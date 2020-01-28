AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث في حقوق الإنسان: تركيا تحولت إلى دولة ديكتاتورية تشبه القرون الوسطى.. فيديو

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:17 م
أردوغان وداعش
أردوغان وداعش
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال رمضان أبو جزر، مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الانسان: إن اليوم سوف يتم استعراض تركيا الحكومى للتقرير الدولى الشامل لحقوق الإنسان بها، مشيرا إلى أن كل التقارير قم تم استلامها منذ شهرين قبل تقرير المنظمات الحكومية.


وأضاف "رمضان" خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدول لديها كامل الحق للتعامل وإدخال تقارير، موضحا أن تركيا تتصدر دول العالم فى الانتهاكات الخاصة بحقوق الإنسان حسب التقرير الأممي وليس حسب التقارير الخاصة بالمنظمة الحكومية.


وأوضح مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، أن منظمة التقارير غير الحكومية تدين منذ سنوات تركيا فيما يتعلق باعتقال بعض الصحفيين بها والحريات العامة والاختفاء القسري والإرهاب ضد المواطنين، لافتا إلى أن مئات آلاف الأشخاص فى دول أوروبا بسبب الانقلاب الذي استفاد منه أردوغان كثيرا لإلغاء الحياة المدنية فى تركيا.


وأشار مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، إلى أن تركيا تحولت إلى دولة ديكتاتورية تشبه القرون الوسطى بل أكثر رعبا، مضيفا إلى أنه من المهم جدا توقيف الجرائم التى تقوم بها لأنها تعتبر مخالفة للمجتمع الدولي ولجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلا أنها يجب أن تحاكم تركيا.


وأكد مدير مركز بروكسل الدولى للبحوث وحقوق الإنسان، أن بالأمس الوافدة و المحامية التركية فى بروكسل تحدثت عن أن هناك العديد من المحاميين الأتراك التى قد تم وقفهم عن العمل واعتقالهم بمجرد قبولهم عن الدفاع والمرافعة ضد المتهمين في القضايا السياسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناس ملت منها.. عمر مروان: الاختفاء القسري تحول لـ أسطوانة مشروخة.. فيديو

11 ألف سيدة في السجون.. مظاهرة ضد انتهاكات حقوق الإنسان في عهد أردوغان

تجنب صراعات الدول في الشرق الأوسط يندد بدور قطر وتركيا الداعم للإرهاب.. صور

بالأدلة.. رئيس "ماعت" يكشف مخالفات النظام التركي لحقوق الإنسان وقمع أردوغان.. فيديو

ترشيحاتنا

من 4 جنيهات إلى 30.. البيئة تعلن عن الرسوم الجديدة للنظافة

من قلب الدفاع إلى خلف القضبان.. قصة حمادة السيد لاعب أسوان مع داعش وولاية سيناء

لاعب جديد من الأهلي يقترب من الرحيل إلى إنبي

هل وصل فيروس كورونا للإسكندرية.. الصحة تكشف حقيقة مرض طفل برج العرب

وادي دجلة يحشد قوته الضاربة وجونيس يطالب لاعبيه بإسقاط الزمالك

الأمير السابق مازال يحكم.. صحيفة سعودية تكشف سر إطاحة تميم برئيس الوزراء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تتخلى عن طفلها بعد ساعات من ولادته.. والشرطة تبحث عنها.. شاهد

بإطلالة ملفتة وأنيقة.. ابنة طلعت زكريا تخطف الأنظار على الإنستجرام

حادث مدبر.. حلقة كرتونية تتنبأ بمقتل «كوبي براينت» بنفس الطريقة قبل 3 أعوام